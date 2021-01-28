Более 70 медучреждений Кубани и Адыгеи подключили к электросетям в специалисты «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Сразу 73 медицинских учреждений подключили к электросетям специалисты «Россети Кубань» в 2020 году. Общая мощность составила 4,5 МВт.

В числе подключенных объектов здравоохранения 13 фельдшерско-акушерских пунктов и 24 кабинета врачей общей практики. Модульные медучреждения возводят на территории края в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Главная его цель – обеспечить жителей, особенно в сельских населенных пунктах, первичной медицинской помощью в шаговой доступности.

И бесперебойное и качественное энергоснабжение – основное условие нормальной работы учреждений. Теперь в новых модульных медучреждения медицинскую помощь по месту жительства могут получить 50 тысяч человек.

Прошлый год стал настоящей проверкой на прочность для специалистов компании. Ведь дополнительная мощность потребовалась некоторым медучреждениям в связи с перепрофилированием в госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. Так, дополнительные энергомощности в Краснодаре получили краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. В.К. Красовитова, краевая клиническая больница №2. В объектах здравоохранения на территории края также потребовалось вмешательство энергетиков. Дополнительные мощности получили центральные районные больницы в станицах Кущевской, Темрюкской, Ленинградской. Эту задачу решали энергетики и Сочи и других городах побережья, а также в Республике Адыгея.

Напомним, крупнейшая электросетевая компания юга страны ПАО «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Более шести миллионов человек на площади около 84 тысяч кв. км являются потребителями электроэнергии компании.