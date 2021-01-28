За год службы спасения Кубани более пяти тысяч раз выезжали на помощь

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На подведении итогов в сфере предупреждения и ликвидации ЧС озвучено, что за прошлый год краевые службы провели более пяти тысяч аварийно-спасательных работ.

- В 2020 году спасено 1100 человек. Произошло 17 крупных чрезвычайных ситуаций, в результате которых пострадало 103 человека. Но стоит отметить, что погибших и травмированных людей в пожарах стало меньше, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отдельно была отмечено ЧС в феврале прошлого года, когда в результате ливней подтопило Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы.

– Наиболее сложная обстановка тогда сложилась на территории Горячего Ключа. Благодаря слаженным действиям наших спасателей жертв в данной ЧС не допущено, там работали около 500 человек и порядка 60 единиц техники, - сказал начальник Главного управления Олег Волынкин.

На совещании первый замглавы региона Андрей Алексеенко наградил лучших руководителей, спасателей и пожарных, отличившихся в работе по предупреждению и ликвидации ЧС.