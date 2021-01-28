СберБанк помог 10 000 семей на Кубани получить ипотеку с льготной ставкой

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

В отделении СберБанка прошла десятитысячная сделка по программе ипотеки с господдержкой, получателем займа стал житель Краснодара. С начала действия программы ипотеки с господдержкой СберБанк выдал жителям Кубани льготные кредиты на сумму 20,2 млрд рублей, что составляет больше половины от всех выданных банком займов с господдержкой на территории ЮФО и СКФО.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«В 2020 году СберБанк зафиксировал рекордные показатели по выдаче жилищных кредитов. За год жители Кубани оформили в банке 36 тысяч ипотечных кредитов на сумму 77 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году во время т.н. «ипотечного бума» количество выданных кредитов было на 20% меньше – 30,5 тысяч займов. Программа господдержки и снижение первоначального взноса повлияли на повышение доступности ипотеки и увеличение спроса на нее. Чтобы сделать процесс оформления ипотеки проще и удобнее для клиентов, банк предоставляет удаленные сервисы для подачи заявки, регистрации сделки и открытия эскроу-счета».

По итогам 2020 года в Краснодарском крае 87% ипотечных сделок СберБанка проходили с использованием сервиса электронной регистрации. Он позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр дистанционно. Большинство заемщиков банка – 91% – использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает выполнение обязательств продавцом и покупателем, гарантируя первому перечисление средств, а второму – регистрацию сделки без визита в банк.

Дмитрий Федоров, клиент СберБанка:

«Я оформил ипотеку в Сбере, поскольку сам являюсь клиентом банка и уверен в его надежности. Очень удобно, что заявку на кредит можно подать удаленно через ДомКлик, рассмотрение происходит оперативно. Мне одобрили ставку под 6,1% годовых, на всех этапах сделки сотрудники банка сопровождали и помогали. Регистрацию и расчет за недвижимость я провел удаленно с помощью сервисов банка, это позволило мне сэкономить время на передвижения».

Постановлением Правительства РФ действие программы господдержки продлено до июля 2021 года. Ставка по программе ипотеки с господдержкой в СберБанке составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробная инструкция по оформлению льготной ипотеки доступна по ссылке.