В Краснодаре отремонтировали спортплощадку по улице Коллективной

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В краевом центре на улице Коллективной открыли обновленную спортивную зону. На месте старой спортплощадки появился новый открытый мини-спорткомплекс для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

- На площадке сделали резиново-каучуковое покрытие, натянули сетки для футбола, установили баскетбольные кольца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Здесь могут заниматься спортом и взрослые, и дети. Также в открытом комплексе будут проводиться организованные тренировки.

Подобные площадки открыли на территории детского дома «Рождественский», по улице Свободы и в районе поселка Российского. Напомним, что всего в Краснодаре 42 многофункциональные спортивные площадки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре восстановили поврежденный снегопадом надувной купол спортивного комплекса.