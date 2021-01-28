Умерших от коронавируса в Краснодарском крае увеличилось на 19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 28 января за последние сутки скончались еще 19 человек, общее количество смертей с начала пандемии достигло 1412.

- В клиниках краевого центра скончались семь пациентов в возрасте от 62 до 95 лет. В Новороссийска не удалось спасти мужчину 46 лет и женщину 75 лет. В Темрюке не стало 59-летней женщины и 74-летнего мужчины. В ЦРБ Тихорецка умерла пациентка 47 лет. В Крымской районной больнице – 53-летняя жительница Анапы. В Сочи зафиксировано шесть летальных случаев. Здесь умерли трое мужчин 58 и 77-лет и трое женщин – в возрасте 79, 81, 83 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 193 человек. Но стоит отметить, что на дому инфекцию лечат почти в шесть раз больше людей, чем в больницах.