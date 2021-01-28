В шести районах и двух городах Кубани оказались самые зараженные школы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани из-за COVID-19 переведены на домашнее обучение около тысячи школьников. Самыми зараженными оказались учебные заведения в шести районах и двух городах края.

- В настоящее время на карантин закрыты 39 классов в 19 школах Краснодара и Сочи, а также Туапсинского, Новокубанского, Курганинского, Гулькевичского, Успенского и Кущевского районов. Всего на удаленку из-за коронавируса переведено 999 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что из-за выявленных случаев коронавируса закрыты 16 групп в 11 детских садах Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара и Сочи, Динского, Красноармейского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов. Дома сейчас находятся 259 кубанских воспитанников. И еще закрыта группа в Краснодарском колледже электронного приборостроения, здесь на дистанционное обучение переведены 25 студентов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 193 человек. Но стоит отметить, что на дому инфекцию лечат почти в шесть раз больше людей, чем в больницах.