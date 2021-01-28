Вениамин Кондратьев оценил эпидостановку с коронавирусом в Краснодарском крае

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На заседании краевого оперативного штаба 28 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценил эпидемиологическую обстановку в крае, как стабильную.

В связи с этим на заседании оперштаба приняты решения по дальнейшему ослаблению ограничительных мер, действовших ранее.

В частности, речь идет о возобновлении работы выставок и конгресс-центров.

- Вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора Марией Потемкиной приняли решение: возобновить конгрессно - выставочную деятельность в регионе,- отметил губернатор.

Кроме того, допустимая заполняемость зрительных залов в театрах и Домах культуры региона теперь повышена с 15 до 30 %.