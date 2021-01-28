В Белореченске спасателям пришлось помогать 81-летнему мужчине спуститься с крыши

Фото Кубань СПАС

Утром 28 января 81-летний житель поселка Дружный в Белореченском районе вынужден был забраться на крышу навеса чтобы попасть в мансардное помещение хозпостройки.

Пожилой мужчина планировал достать оттуда сено на корм коровам. Однако, пенсионер несколько переоценил свои возможности. Сено-то он сбросить вниз смог, но потом у него закружилась голова,и спуститься вниз он уже был не в состоянии.

Его жена, чтобы вернуть мужа на землю, вызвала спасателей.

- Прибывшие на место специалисты Белореченского отряда «Кубань-СПАС» погрузили пожилого мужчину на эвакуационные носилки, спустили вниз и передали родственникам. От медицинской помощи пенсионер отказался,- сообщает пресс-служба отряда.