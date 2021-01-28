Кубань за пять лет увеличила экспорт плодоовощной консервированной продукции в 4,5 раза

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В 2020 году Краснодарский край отправил на экспорт за границу овощные и плодовые консервы на сумму в 19 млн долларов США.

Местные предприятия произвели почти 1,5 млрд банок плодоовощной консервированной продукции. Этот показатель за 5 последних лет вырос на 14%.

- Этого более чем достаточно для регионального рынка и поставок в другие субъекты, поэтому целесообразно заниматься экспортом этой категории продукции, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

В денежном выражении за этот период экспорт продукции вырос с 4 млн долларов США до 19 млн долл. Основными импортерами овощных консервов с Кубани являются Белоруссия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия и Узбекистан.

– Перспективы развития экспорта этой категории продукции мы видим в увеличении объема производства фруктов и овощей. Это возможно благодаря введению в оборот новых мелиорируемых земель, а также существенным мерам государственной поддержки отраслей, – подчеркнул Андрей Коробка.