Новый участок Троицкого группового водопровода построят к лету 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Масштабная реконструкция Троицкого группового водопровода идет полным ходом. Как стало известно, она выполнена уже более чем на половину.

Напомним, к работам приступили в 2020 году. Уже введены две новые ветки в Крымском районе протяженностью более 33 километров.

- Сейчас продолжаем третий этап. Это 11 километров, причем 5 из них уже завершены, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

К лету 2021 года завершится строительство этого участка Троицкого группового водопровода. Он позволит стабилизировать подачу воды в черноморские города.

По плану рабочие начнут строительство более 28 километров магистрального водовода. Его протянут от поселка Кабардинка до Неберджаевского водохранилища. Согласно проекту, завершат его в 2023-м.

– Помимо модернизации водопровода, ремонтируем насосные станции, бурим новые скважины, – отметил Вениамин Кондратьев. - В Геленджике ведем разработку месторождений пресной воды.

По словам губернатора, максимально решить проблему с водой удастся в ближайшие два года, когда реконструкция всего Троицкого водопровода будет окончена. Именно тогда вода по графику уйдет в прошлое.