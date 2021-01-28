В Кореновске до конца 2021 года благоустроят городской парк

Фото администрации КК

Благоустройство парка в Кореновске на площади почти в 3 гектара выполнено уже почти наполовину. Работы ведутся по профильному нацпроекту.

Город получил на реконструкцию парка около 70 миллионов рублей.

В парке завершают берегоукрепительные работы и укладку тротуарных дорожек. Здесь же расположатся две обновленные зеленые зоны и автостоянка. для посетителей. Работы намечено завершить в декабре 2021 года.

значительные объемы работ по благоустройству в рамках нацпроекта запланированы в этом году также в станице Тамань, городах Лабинске, Тихорецке и Курганинске.

– Общий объем дополнительно привлеченных средств на благоустройство в рамках конкурса 2021-2022 годов составляет 280 миллионов рублей, - отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.