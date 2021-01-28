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Семерым жителям Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за незаконную добычу полезных ископаемых

Они незаконно добыли продали 100 кубометров суглинка
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Светланы Маковеевой

Фото Светланы Маковеевой

Семеро жителей региона в 2016 году в течение почти полугода, без какой-либо лицензии на берегу реки Кубань в Динском районе активно вели добычу полезных ископаемых.

Добытый средний суглинок, в объеме около 100 кубометров они продали. Этот материал активно используется в строительстве, например, для производства кирпича и кровельной плитки. Сумма причиненного ущерба превысила 10,5 миллионов рублей.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении семерых жителей Краснодарского края в возрасте от 34 до 50 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171 и частью 4 статьи 158 УК РФ (незаконное предпринимательство) и (кража),- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело передано в суд. статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Криминал