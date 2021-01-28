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Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев распорядился увеличить число мобильных пунктов вакцинации на Кубани

Глава региона также считает необходимым улучшить информирование жителей региона
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал у себя в соцсетях о ходе вакцинации о коронавируса в регионе.

- Всего в край уже поступило около 40 тысяч доз. Очередную партию ожидаем в эти выходные. Есть обращения, что люди долго ждут своей очереди на вакцинацию. Жителям хуторов и станиц приходится ехать на прививку в районный центр. Для многих это проблематично, особенно для пожилых,- отметил глава региона.

Кроме того, Кондратьев сообщил о своем поручении главе регионального Минздрава Евгению Филиппову разработать схему организованного подвоза людей в пункты вакцинации в сельских районах.

Глава Кубани также распорядился наладить информационную работу с жителями края. Люди должны знать, где именно, и в каких количествах имеется вакцина, и как сделать прививки. Губернатор также считает необходимым расширить сеть пунктов вакцинации.

- Также мы видим, что среди людей очень востребованы мобильные пункты вакцинации. Их количество необходимо увеличить,- написал Кондратьев.