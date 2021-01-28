В Сочи хотят ввести штрафы для уличных зазывал

Фото мэрии Сочи

Мэрия Сочи выступила с инициативой к Законодательному Собранию края о внесении изменений в закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях».

Эти изменения, по мнению сочинских властей должны коснуться многочисленных зазывал, привлекающих туристов на морские и прочие экскурсии. Этим в Сочи занимаются около 300 человек.

В числе претензий мэрии к зазывалам названо то, что они не используют кассовые аппараты в работе, а также демпингуют на рынке, причиняя вред легально работающим компаниям.

- Преимущественно это граждане других регионов России и других государств, в том числе Абхазии, постоянно не проживающие на территории Краснодарского края и Сочи, не имеющие прописки, регистрации и разрешения на трудовую деятельность, – отметил заместитель главы города Владимир Пушкарев.

Как только поправки будут приняты, промоутерам, навязывающим жителям Сочи и туристам экскурсионные прогулки, будет грозить административный штраф до 5000 рублей. В случае неоднократного правонарушения сумма штрафа будет увеличиваться.