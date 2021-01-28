30 января на Кубани пройдет традиционная акция «Добрая суббота»

Фото администрации КК

Акция пройдет в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В ходе акции 30 января, школьники узнают о возможности участвовать в волонтерском движении, и смогут присоединиться к добровольцам проекта #МыВместе, помогающим пожилым людям и инвалидам во время пандемии.

Каждый участник сможет проявить свои творческие способности и сочинить стихи о пользе вакцинации в рамках поэтического марафона под названием «Подружись с антителами».

31 января пройдет акция «Воскресенье с семьей». Школьники и их родители совместно с волонтерами проекта #МыВместе доставят продукты своим родственникам или пожилым соседям.

- Лучшие фото и видеоматериалы участников опубликуют в сообществе «Большая перемена».,- сообщают организаторы акции.