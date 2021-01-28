В Краснодаре восстановили поврежденный снегопадом надувной купол спортивного комплекса

Фото мэрии Краснодара

На Восточно - Кругликовской улице в Краснодаре возобновил работу спорткомплекс «Екатеринодар», крыша которого рухнула под напором снега 10 января.

Как ранее сообщала «Комсомолка», всего лишь за час до происшествия в зале занимались дети.

Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности.

СК проводил проверку обстоятельств происшествия. Как сообщают в мэрии Краснодара, купол воздухоопорной конструкции расчищали несколько дней, а затем были заделаны пробоины в крыше.

Власти города считают, что на смену «воздухоопорнику» должна прийти капитальная конструкция.

-Здесь, конечно, нужен не воздухоопорник, а капитальное здание. Тем более, земельный участок позволяет поставить даже два ФОКа по примеру того, который мы построили в Юбилейном микрорайоне. Возьмём за основу этот проект и попробуем его продублировать на Восточно-Кругликовской. Дети здесь смогут бесплатно заниматься спортом.», — написал в соцсетях мэр Краснодара Евгений Первышов.