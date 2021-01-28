В Краснодарском крае 20 тысяч должников остались без газа

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

По состоянию на 1 января 2021 года почти 20 тысяч жителей Краснодарского края остаются отключенными от газа за долги. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности неплательщиков составляет 234 млн руб.

«С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на отключение от газоснабжения абонентов, не оплачивающих газ в полном объеме, – отметил начальник управления реализации газа «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов. – Поставщик газа настоятельно рекомендует абонентам погасить накопившиеся долги, а также вовремя передавать показания прибора учёта газа и производить оплату за потребленный газ».

Поставщик газа вправе расторгать договоры с хроническими должниками и перераспределять высвобождающиеся объёмы для новых потребителей газа. То есть заключение новых договоров поставки газа для абонентов, отключенных от газоснабжения, будет возможно лишь только при наличии свободных объёмов газа и после полной оплаты долгов, пени и судебных издержек, а также работ по отключению и подключению газа.

Для удобства абонентов в «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по ссылке https://мойгаз.смородина.онлайн/login. Абоненты также могут оплачивать газ с помощью платёжных интернет-сервисов: СБЕРБАНК ОНЛАЙН, QIWI КОШЕЛЁЕК, PLAT.RU, ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ, RAPIDA ONLINE, MOBI ДЕНЬГИ и СИСТЕМА АЗ, в офисах «Почты России», и банкоматах банков АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Сбербанк России» и других.