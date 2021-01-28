27 населенных пунктов планируется газифицировать на Кубани в 2021 году

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На строительство нового газопровода в станице Михайловской из краевого и местного бюджетов потрачено более 11 млн рублей.

Газопровод протяженностью почти в 6 км обеспечит природным газом потребителей на шести улицах населенного пункта.

Природный газ появится вскоре и в хуторе Сеятель и поселке Весёлый Курганинского района. Для этого рабочие построят 8 км подводящих и распределительных коммуникаций.

В 2021 году намечено газифицировать 27 населенных пунктов региона. К концу года уровень газификации края возрастет до 85%.

- Это одна из первостепенных задач модернизации сферы ТЭК. На сегодняшний день газификация населения составляет 83,2% и превышает среднероссийский уровень почти на 13,1 процент, – отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.