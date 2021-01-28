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На Курганинском комбинате увеличили производство сахара до 4,2 тонн в сутки

Соглашение о реконструкции предприятия заключено на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На предприятии модернизированы рабочие цеха, поставлено новое технологическое оборудование газовые котлы здесь заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности.

- В результате предприятие увеличило объем среднесуточной производительности с 3,5 тонн до 4,2 тонн продукции, - рассказали в региональном департаменте инвестиций и развития МСП.

На Кубани сейчас работают 16 заводов по переработке сахара. В прошлом году объем производства составил 800 тыс. тонн.

На российском рынке сахара доля Краснодарского края сохраняется на уровне четверти от общего объема.

Часть продукции направляется на э4кспорт за границу. Наибольшие объемы идут в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, а также в Грецию, Китай, США и ЮАР.