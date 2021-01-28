В Сочи пьяный администратор автомойки угнал автомобиль клиента и устроил на нем ДТП

Фото ВК ЧП Сочи

28-летний администратор автомойки в Сочи решил извлечь из своей профессиональной деятельности новые выгоды, и решил прокатиться на минивэне «Мерседес», который хозяин машины поручил помыть.

Претворить план в жизнь оказалось несложно-тем более, что владелец оставил мойщику ключи.

К концу рабочего дня парень выпил для храбрости, и сел за руль чужой машины. Поехал он прямо по основной городской трассее-Курортному проспекту. Но в районе морпорта не справился с управлением и врезался в припаркованную «Daewoo».

С места ДТП нетрезвый администратор сбежал, но вскоре был задержан полицией.

- УВД по городу Сочи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.