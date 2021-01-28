Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 12 февраля

Фото администрации КК

Согласно постановлению, в период до 12 февраля жители и гости края, все так же должны использовать защитные маски при посещении магазинов, предприятий, вокзалов, в общественном транспорте, такси, и в общественных местах скопления людей.

Как ранее сообщалось с 1 февраля в регионе в новь разрешена работа выставок и конгресс-центров при условии соблюдения количества посетителей из расчета 4 кв. метра на одного человека.

30 процентами ограничена заполняемость зрительных залов в кинотеатрах, театрах, концертных залах и Домах культуры

- Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек,- сообщает администрация региона.