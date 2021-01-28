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Общество

В Новороссийске прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Особое внимание уделяется стройкам социальных объектов
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На стройке детского центра на улице Спортивной контролеры обнаружили 13 иностранцев.

После проверки документов установлено, что трое мигрантов работают незаконно. Их привлекли к административной ответственности – им выписан штраф согласно статье 18.10 КоАП РФ.

– Зачастую незарегистрированные иностранцы не имеют медицинских полисов и не сдают тесты на коронавирус, а, значит, несут дополнительную угрозу и могут стать распространителями инфекции. Работодатели должны более ответственно относиться к этому вопросу, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

На совещании в администрации Кубани руководителям строительных компаний рекомендовали активнее нанимать на работу местных жителей вместо мигрантов.

Действенным инструментом подбора кадров в этой ситуации назвали моно-ярмарку вакансий – с участием одной организации.