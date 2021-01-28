В Новороссийске прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Фото администрации КК

На стройке детского центра на улице Спортивной контролеры обнаружили 13 иностранцев.

После проверки документов установлено, что трое мигрантов работают незаконно. Их привлекли к административной ответственности – им выписан штраф согласно статье 18.10 КоАП РФ.

– Зачастую незарегистрированные иностранцы не имеют медицинских полисов и не сдают тесты на коронавирус, а, значит, несут дополнительную угрозу и могут стать распространителями инфекции. Работодатели должны более ответственно относиться к этому вопросу, – рассказал вице-губернатор Игорь Чагаев.

На совещании в администрации Кубани руководителям строительных компаний рекомендовали активнее нанимать на работу местных жителей вместо мигрантов.

Действенным инструментом подбора кадров в этой ситуации назвали моно-ярмарку вакансий – с участием одной организации.