Прокуратурой в Краснодаре обнаружено пять фактов незаконного лишения пожилых людей их квартир

Фото прокуратуры края

В прокуратуру Центрального округа Краснодара обратилась 86-летняя жительница города. Женщина рассказала, что в октябре 2020 года из квитанции на оплату ЖКУ ей внезапно стало известно, что собственником квартиры, в которой она живет последние почти 45 лет, теперь является какой-то незнакомый человек.

Прокуратура начала проверку, и получила из регионального управления Росреестра копию договора купли-продажи квартиры, якобы заключенного между владелицей жилья и покупателем еще в апреле 2020 года. Согласно документу, некий гражданин купил у женщины ее квартиру, и даже заплатил за это более 1,8 миллиона рублей.

При этом пенсионерка утверждала, что никаких договоров не подписывала, денег не получала, и вообще не собиралась продавать жилье.

- По данному факту материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение),- сообщает прокуратура края.

При этом, в ходе дополнительной проверки установлено еще четыре похожих случая лишения жилья одиноких граждан. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

Сейчас прокуратура в Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара направила иски о признании недействительными договоров купли-продажи квартир.