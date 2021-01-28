Снег обрывает провода: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Снег ожидается в ближайшие сутки

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Сильное налипание снега прогнозируют в предгорных районах Сочи.

- Ночью, 29 января, и в ближайшие сутки ожидается сильный снегопад. Он будет налипать на ветви деревьев, ломая их, и обрывать коммуникации, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, последствия снегопада в Сочи 28 января уже устраняли весь день. Особенно ощутимы они в горном кластере. Он прибавил забот госинспекторам и лесничим особо охраняемых природных территорий курорта. После обильного снегопада Сотрудники Краснополянского участкового лесничества расчистили дорогу на «Снежном» маршруте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Красную Поляну накроет полярный циклон. Ожидается сильный снегопад, метель и ветер до 25 метров в секунду.