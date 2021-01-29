В Краснодаре продолжают проверять соблюдение масочного режима

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В краевом центре продолжают следить за тем, чтобы в автобусах, троллейбусах, трамваях люди ездили в масках. Рейдовые группы проводят с гражданами профилактическую беседу. За повторные нарушения – штрафуют.

- С 11 по 28 января правоохранители проверили 661 единицу общественного транспорта. За нарушение масочного режима составлен административный протокол на одного из водителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

С 28 октября Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Нужно носить повязки на лице в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. С начала пандемии в общественном транспорте Краснодара оштрафовали 24 человека, которые были без масок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 12 февраля.