В Краснодарском крае проходит акция #снимикоронунаденьмаску

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани запустили в социальных сетях флешмоб. Пользователи записывают ролики и размещают на своих страничках публикации о том, что необходимо носить маски в общественных местах.

– В это опасное для здоровья время лучше не испытывать судьбу и соблюдать все меры предосторожности. Носите маски, избегайте скоплений людей. От каждого из нас зависит здоровье родных и близких, – такой записью сопровождаются посты в интернете.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно снять фото или видео и разместить в социальных сетях с хэштегом #снимикоронунаденьмаску. Флешмоб уже поддержали многие студенты, рабочие, предприниматели и известные общественные деятели Краснодарского края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе ослабили ограничения, а режим повышенной готовности продлили еще до 12 февраля.