Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов, опубликованного аналитическим агентством Frank RG. В рейтинг вошли стандартные рублевые депозиты для открытого рынка (массовый сегмент) с самыми высокими ставками, которые можно открыть удаленно: в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате или колл-центре. Сумма вклада – 100 тысяч рублей, срок – 1 год. Эксперты анализировали предложения банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов на 01.11.2020 г.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 483 банкомата, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.