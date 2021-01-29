Синоптики обещают аномально теплое начало февраля на Кубани

Из-за потепления в некоторых районах распустились подснежники

В Краснодарском крае ожидается потепление уже на выходных – 30 и 31 января воздух прогреется до 10 градусов. А в первых числах февраля столбики вытянутся до +16 градусов.

- 30 января в регионе без существенных осадков, 31 января пройдет дождь. А с 1 по 4 февраля будет сухо и жарко, ночью температура воздуха может держаться в районе 6-10 градусов, а днем поднимется до 16, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Затем Кубань ждут температурный скачок. Столбики термометров с 5 числа начнут стремительно сползать. В регион снова вернется зима. 6-7 февраля ночью установятся минусовые отметки, а днем воздух максимум прогреется до 3 тепла. В этих же числах пойдет мокрый снег.