Вениамин Кондратьев выразил соболезнование в связи с уходом из жизни Василия Ланового

Фото: admkrai.krasnodar.ru

О смерти известного советского и российского актера театра и кино жизни Василия Ланового стало известно накануне.

– Василий Семенович часто бывал на Кубани. Мы были знакомы лично. Он активно занимался общественной деятельностью, участвовал в фестивалях кино, которые проходили в крае, давал мастер-классы и уроки нашим студентам и артистам, – написал губернатор Краснодарского края в соцсетях.

Также Вениамин Кондратьев добавил, что Лановой навсегда останется для нас необыкновенно светлым, отзывчивым, благородным человеком.

- Вечная память. Выражаю соболезнования семье, близким и коллегам Василия Семеновича, - добавил глава региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что умер легендарный советский и российский актёр Василий Лановой от коронавируса. Ему было 87 лет.

Всенародно любимый артист в сентябре 2019 года посетил Краснодарский край. Никто тогда не мог предположить, что в последний раз. Жители Кубани запомнили его таким: необыкновенно светлым, мужественным, благородным, как его герои, которые стали кумирами миллионов зрителей.