Депозит УРАЛСИБа признан одним из самых прибыльных среди продуктов крупнейших банков страны

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Эксперты аналитического агентства Frank RG проанализировали ситуацию по вкладам в крупнейших банках и опубликовали рейтинг самых выгодных продуктов. Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 этого рейтинга. Аналитики сравнивали предложения банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов на 01.11.2020 г.

Для оценки аналитики выбирали массовый сегмент - стандартные рублевые депозиты для открытого рынка с самыми высокими ставками. Необходимое условие – клиент должен иметь возможность открыть вклад удаленно: в интернет-банке, мобильном приложении, банкомате или колл-центре. Сумма вклада – 100 тысяч рублей, срок – 1 год. Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 483 банкомата, 522 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.