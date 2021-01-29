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Экономика

Дмитрия Ивантера третий год подряд избирают председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Иван Егоров
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Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь переизбран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующее решение члены совета организации приняли сегодня на годовом собрании. Дмитрий Ивантер уже третий год подряд избирается на этот пост. Он активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы для развития отрасли, последовательно защищает ее интересы в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для экономики страны и выступает за честную конкуренцию среди участников рынка.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний. На годовом собрании «Лизингового союза» 28 января был выбран новый состав совета, подведены итоги работы в 2020 г., утверждены планы на 2021 г.

«2020 г. был непростым для рынка лизинга. В условиях пандемии замедлились темпы его роста, компаниям приходилось вместе с клиентами искать пути выхода из сложных ситуаций, мы видели много реструктуризаций, отложенных проектов, однако уже в ноябре-декабре спрос восстановился. В 2021 г., надеюсь, мы увидим значительный рост рынка в различных сегментах. Для того, чтобы отрасль развивалась, необходим налаженный диалог между бизнесом и властью, вовлечение лизинговых компаний в процессы по совершенствованию законодательства и разработку эффективных программ поддержки и стимулирования спроса. НП «Лизинговый союз» активно работал по данным направлениям в 2020 г. и продолжит эту работу в 2021 г.», - отметил Дмитрий Ивантер.

В 2020 г. НП «Лизинговый союз» участвовал в обсуждениях планируемой лизинговой реформы, основной акцент был сделан на том, чтобы сохранить арендную природу лизинга. Также партнерство эффективно защищало интересы игроков отрасли в период ограничений, связанных с пандемией. Из направленных на первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова инициатив было принято во внимание предложение смягчить требования к кредитным организациям по формированию резервов на возможные потери по ссудам при реструктуризации кредитов лизингодателям, а также предложение по расширению списка и увеличению бюджета льготных лизинговых программ.

С 2020 года НП «Лизинговый союз» реализует совместный проект с Федресурсом по подготовке статистических данных в отрасли в ежеквартальном режиме на основе отчетности лизинговых компаний по лизинговым операциям. Ведется сотрудничество с НКР по подготовке исследований рынка лизинга и связанных с ним секторов экономики. НП «Лизинговый союз» выступил партнерами НРА по подготовке Методологии присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Документ был опубликован в декабре 2020 г.