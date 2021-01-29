Назван самый зараженный за сутки район Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но несколько дней подряд наблюдается спад заболевших. По данным на 29 января за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 189 человек. Самыми зараженными оказались три города и один район.

- Самым зараженным районом за сутки оказался Белореченский, здесь выявили 14 новых случаев. Из городов выделились Краснодар, Новороссийск и Сочи, здесь в госпитали попали 44, 13 и 11 человек соответственно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

В Кавказском районе зафиксировано 10 новых заболевших. По восемь человек поступили с коронавирусом в медучреждения в Калининском и Выселковском районах. По шесть – в Апшеронском, Темрюкском, Тимашевском и Мостовском. По пять положительных результатов получили пациенты в Гулькевичском, Павловском и Славянском районах.

По четыре инфицированных выявлено в Геленджике, Туапсинском, Брюховецком и Динском районах. По три – в Кореновском и Курганинском. По два человека с COVID-19 оказались в Анапе и Горячем Ключе, а также в Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Тбилисском и Успенском районах. По одному – в Отрадненском и Белоглинском.

Известно, что среди заболевших за сутки – восемь детей. Также стоит отметить, что в тяжелом состоянии сейчас находится 108 человек, из них 104 – на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.