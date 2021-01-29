Выпускник Краснодарской летки вошел в российский отряд космонавтов

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Кто из нас не мечтал стать космонавтом? Да каждый школьник. Увы, о своем желании связать свою жизнь с такой почетной профессией многие забывают. Но у этих ребят грезы стали явью.

В российский отряд космонавтов вошли четыре человека, причем среди них 34-летний выпускник Краснодарского авиационного института имени А.К. Серова Александр Колябин. Сам мужчина родом из Протвино Московской области, но в кубанской столице становился на крыло. А теперь он будет осваивать профессию космонавта.

Кроме того, вместе с ним жесточайший отбор прошел и 28-летний житель Майкопа Арутюн Кивирян. Парень окончил Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. У него квалификация «инженер» по специальности «Ракетостроение».

- Кивирян также обучался на военной кафедре по «Эксплуатации и ремонту корабельных комплексов крылатых ракет», - говорят в пресс-службе Роскосмоса. - В техникуме имени С.П. Королева Арутюн получил квалификацию «Оператор станков с программным управлением четыертого разряда».

Отметим, что во время конкурса все кандидаты прошли медицинское обследование, проверку психологических качеств. А еще у них проверили профессиональные навыки и уровень физической подготовки. Желающих было много, но отобрали лишь четверых.