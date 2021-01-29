Жители Краснодарского края задолжали за газ более 420 миллионов рублей

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

По состоянию на 1 января 2021 года просроченная дебиторская задолженность за газ жителей края составляет 423 млн руб., что на 32 млн руб. меньше, чем в начале прошлого года. Активнее всего погашали долги жители города Сочи, Армавира, Северского, Кавказского и Абинского районов.

За 2020 год общее количество пользователей газа в крае выросло на 30 тысяч человек. Сегодня оно составляет почти 1,8 млн абонентов.

«Многие жители стали более ответственно относиться к своим платежным обязательствам, понимая, что газ – это товар, за который надо платить. Большую роль также сыграло развитие дистанционных сервисов в 2020 году. Сегодня абоненту уже не нужно идти на участок или в офис банка для оплаты газа или передачи показаний, всё можно сделать удаленно, не выходя из дома», – отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Напомним, в 2020 году была проведена большая разъяснительная работа с населением по актуализации использования интернет-сервиса «Личный кабинет абонента». С его помощью пользователи газа могут не только сэкономить время на посещении офисов газовой компании, но и минимизировать контакты в очередях на участках. За 2020 год количество пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет» выросло на 50% и сегодня составляет более 260 тысяч абонентов.

При этом уровень платежной дисциплины жителей Кубани, как считают в компании – едином поставщике газа в Краснодарском крае – удовлетворительным ни в коей мере признать нельзя. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» продолжит сложившуюся практику судебного преследования и отключения от газа злостных неплательщиков, которых в крае насчитывается более 120 тысяч.