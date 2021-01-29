Самым ковид-смертельным городом за сутки стал не Краснодар

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с COVID-19. По данным на 20 января, за последние сутки в медучреждениях скончались еще 20 человек с инфекцией.

- Самым смертельным от коронавируса городом за сутки стал Сочи. Здесь скончались восемь человек. 90-летний, 72-летний и 76-летний мужчины – в городской больнице №3, женщины возрастом 86 лет и 72 года – в горбольнице №5. Еще два жителя города, 70-летняя женщина и 80-летний мужчина, скончались в Центре охраны материнства и детства. 72-летняя пациентка умерла в инфекционной больнице №2, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

Второй в антирейтинге за сутки – Новороссийск с четырьмя летальными случаями. Здесь не стало местных жителей в возрасте от 65 до 77 лет.

В Краснодаре, который по традиции возглавляет рейтинг смертности ввиду численности населения, за сутки не спасли двух человек. В краевом госпитале ветеранов войн умер 69-летний житель города, а в 419 военном госпитале перестало биться сердце 72-летнего мужчины.

Также в Темрюкском районе не стало жителей 71 года и 95 лет. В Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 84-летнюю женщину. В Северской больнице умерла 78-летняя женщина. 40-летний житель Абинского района скончался в Крымской ЦРБ. 81-летний житель Туапсинского района умер в Туапсе.

Всего от COVID-19 за время пандемии в регионе скончались 1432 пациента.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что назван самый зараженный за сутки район Кубани. Число пациентов с коронавирусом увеличилось на 189.