В Краснодаре на улице Северной появится велодорожка

В краевом центре планируют выделить зону для велодорожки на улице Северной. Она протянется от Тургенева до Фрунзе и в обратном направлении.

- Протяженность велодорожки в центре города составит около 800 метров в одну сторону, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В перспективе будут созданы еще пять велосипедных дорожек в разных районах города. Их общая протяженность может превысить 33 км.

- Дорожки планируется сделать на участках улиц: им. Тургенева (5,2 км); им. Атарбекова, им. Ковалева, им. Герцена (5,5 км); Стахановской, Новаторов и им. Дзержинского (5,1 км); им. Тургенева и им. Яна Полуяна (4,7 км); Кубанской Набережной, Оранжерейной, им. Красина, Постовой и Октябрьской (6,8 км); Кожевенной, им. Каляева, Минской, Проспекту Чекистов (6,4 км),- добавили в администрации города.

Сейчас в Краснодаре — 10 веломаршрутов общей протяженностью 27,5 км.