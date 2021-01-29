В Псебае следователь признана виновной в превышении полномочий

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В апреле 2018 года в Псебае Мостовского района женщина-следователь проводила проверку по сообщению об ограблении двумя местными подростками своего сверстника - у мальчика отняли куртку.

Следователь уговорила ограбленного отказаться от претензий в адрес своих обидчиков, а затем 7 мая и вовсе отказала в возбуждении уголовного дела по статье о грабеже, ввиду «незначительности происшествия».

Вполне возможно, все это прошло бы незамеченным, если бы не одно обстоятельство. Уже спустя неделю один из грабителей принял участие в зверской расправе над местной женщиной - 40-летней матерью пятерых детей. В СУ СК по региону считают, что халатность следователя во многом способствовала трагедии.

- Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему следователю следственного отдела ОМВД России по Мостовскому району. Она признана виновной в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Как сообщается, приговором суда женщина лишена права занимать должности в системе правоохранительных органов на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.