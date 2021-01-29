Глава села на Кубани подозревается в нанесении ущерба бюджету почти на 640 тысяч рублей

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Осенью 2019 года между администрацией села Пролетарского в Кореновском районе и местным бизнесменом были заключены контракты на сумму почти в 640 тысяч рублей на ремонт дороги на улице Огородней.

По условиям контракта, приемка работ должна проводиться специально назначенной комиссией. Однако, чиновница сочла это излишней формальностью и уже спустя месяц подписала акты выполненных работ лично.

Бюджетные деньги ушли подрядчику. Как выяснилось чуть позже во время проверки объекта прокуратурой, ремонт трассы был выполнен кое-как и с использованием негодных материалов.

В результате бюджету села причинен материальный ущерб на сумму более 639 тысяч рублей.

- Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Пролетарского сельского поселения Кореновского района. Она подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.