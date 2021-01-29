Для вакцинации жителей Кубани от COVID-19 задействуют 24 мобильных медицинских комплекса

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В ближайшее время в крае начнут работу более 20-ти передвижных пунктов вакцинации от коронавируса. До этого их было всего три и все они находились только в Краснодаре.

– Таких мобильных медицинских комплексов в Краснодарском крае 24. 21 из них приобретен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», – отметил начальник управления регионального Минздрава Юрий Сарычев.

До конца февраля 2021 года ан Кубань намечено поставить более 230 тысяч доз вакцины. Поступило уже более 40 тысяч и эта работа продолжается.

В медучреждения за получением прививки можно обратиться лично или по телефону. Запись на вакцинацию доступна и на портале госуслуг. Такой возможностью уже воспользовались более 3800 жителей края.

Первый этап вакцинации прошли 31922 человека, полный курс – две прививки – получили более 8000 человек. Врачи отмечают, что нежелательных симптомов после прививок в регионе пока не обнаружено.