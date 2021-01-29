В горах под Сочи пропали двое туристов

Фото Сочинского нацпарка

25-летняя девушка и 30-летний мужчина заблудились в горах под Сочи. Спасатели ищут их в районе Агурских водопадов-именно оттуда пропавшие туристы последний раз выходили на связь накануне вечером.

Информации о туристах пока немного. Известно. что они приехали отдыхать в сочи из одного из российских регионов,и предварительно не согласовывали с МЧС маршрут своей прогулки в горах.

Поиски начались еще минувшей ночью и продолжаются до сих пор. К ним привлечены сотрудники сочинского ЮРПСО МЧС России и полиция.

- Пока поисковая операция результатов не дала,- сообщает источник в ЮРПСО МЧС России.

Сочинский национальный парк, на территории которого пропали туристы, также распространил сообщение о поисках с просьбой к местным жителям сообщить о туристах в случае встречи с ними.

- Если вы располагаете информацией, просьба сообщать по телефону 8-918-202-34-43,- сообщает пресс-служба организации.