В Сочи ремонтируют дорожное покрытие на шести улицах

Фото мэрии Сочи

В Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах Сочи развернулись масштабные работы по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта.

На улице Чекменева в микрорайоне Мацеста, на участке длиной около 700 метров заменят дорожное покрытие на площади почти в 3000 квадратных метров и укрепят обочины трассы при помощи щебеночно-песчаной смеси.

Ремонт планируется завершить в течение ближайших двух недель.

Дорожные работы ведутся и на улицах Демократической, а также Краевско-Греческой, Юбилейной, Ровной и в переулке Донецком.

- Всего в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сочи отремонтируют 49 улиц,- сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин.