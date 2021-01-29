В результате взрыва на заводе в Краснодарском крае погиб 25-летний мужчина

Неустановленный боеприпас взорвался на металлургическом заводе в Абинске, при этом погиб один человек. В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело.

Взрыв произошел 29 января на территории предприятия во время распила прессованного металлического для его последующей переработки.

Как сообщается, взрывное устройство находилось в куче железных обломков и пришло в действие в момент, когда рабочий начал резать лом при помощи сварочного аппарата.

- Производивший работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении СУ СК по краю.

Сейчас на месте взрыва работают следователи.