В воскресенье в Краснодаре пройдет экологическая акция

Фото партии "Зеленые"

В воскресенье, 31-го января Всероссийская экологическая партия «Зеленые» пригласила жителей Краснодара на акцию по уборке различных городских территорий.

- Мусор и отходы различных видов – важная проблема не только для Краснодара, но для всей нашей цивилизации. Замусоренные берега рек и озер – это не просто некрасиво, это серьезный ущерб для природы на многие десятилетия вперед,- говорится в сообщении организации.

Как сообщается, начало экологической акции намечено на 11 часов. Она пройдет по 12-ти адресам.

На каждом из участков будет находиться представитель партии «Зеленые», у которого можно будет получить инвентарь для работы.

Подробности по проведению мероприятия можно узнать по телефону 89180880023