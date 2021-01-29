В Краснодаре завершили строительство центра игровых видов спорта

Фото администрации КК

Спортивный комплекс площадью почти 2 с половиной тысячи кв. метров введен в эксплуатацию, вскоре его откроют для посетителей.

Здесь расположен многофункциональный зал для баскетбола, волеи бола, гандбола и мини-футбола и комплекс тренажеров.

– Проект этого центра может быть типовым. Спорткомплексы не должны отличаться по качеству, независимо от того, краевая это столица или отдаленный район ,-– отметил губернатор Вениамин Кондратьев во время посещения объекта.

В Краснодаре также строится крупнейший в Южном федеральном округе комплекс водных видов спорта. Он способен принимать соревнования всероссийского и международного класса по 20 олимпийским видам спорта.

«Дворца водных видов спорта» площадью 38,4 тыс. кв. метров включает в себя четыре бассейна, и несколько залов. Объект завершен на 70%.. Сдать дворец намечено к концу 2021 года.