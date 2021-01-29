В 2020 году в Краснодарском крае ввели более 4,5 млн кв. метров жилья

Фото администрации КК

В 2020 году на Кубани ввели в эксплуатацию более 4 с половиной миллионов кв. метров жилья. Более половины приходится на многоквартирные дома и 2,1 млн кв. метров на индивидуальное жилье.

Всего в 2020 году в Краснодарском крае выполнено строительных работ на сумму более 283 млрд рублей,

- Объем выполненных работ по итогам 2020 года остался на уровне 2019 года, несмотря на ситуацию с пандемией, – написал у себя в соцсетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Теперь при строительстве новых жилых микрорайонов в регионе применяется принцип комплексной застройки – помимо собственно домов, предусматриваются участки для социальных объектов и зеленых зон.