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Вениамин Кондратьев предложил создать на Кубани школьную лигу самбо

В регионе планируется проводить чемпионаты среди школьников
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Организацию соревнований среди школьников обсудили 29 января на совещании по развитию спортивной инфраструктуры на Кубани.

Обязательные уроки самбо сейчас проводят в более чем 700 школах края. Этим видом спортивной борьбы занимаются более 115 тысяч детей.

Губернатор Вениамин Кондратьев предложил создать школьную лигу самбо и проводить чемпионаты по борьбе.

– Это будет логичным продолжением развития самбо в Краснодарском крае. Важно вовлечь в занятия единоборствами как можно больше молодежи, чтобы дети и подростки не были предоставлены сами себе, – отметил глава региона

Краевое Минспорта уже прорабатывает вопрос проведения соревнований с 1 сентября до декабря. Школьную лигу будут проводить в 4 этапа – на поселенческом, районном, зональном и краевом уровнях.