Злоумышленники похитили 1.7 млрд рублей у компании «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань».

В прошлом году компания ПАО «Россети Кубань» понесла серьезные убытки из-за незаконного потребления электроэнергии. Так, энергетики пресекли 1663 случая воровства электричества на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем похищенной электроэнергии превысил 273 млн киловатт-часов. Сумма ущерба - 1,7 млрд рублей.

Специалистам компании удалось восполнить лишь небольшую часть суммы ущерба - в прошлом году расхитители возместили всего 105 млн рублей.

В ходе проверок и рейдов, энергетики определили несколько наиболее «популярных» способов воровства. Это незаконное вмешательство в работу электросчетчика, установка «заряженных» приборов учета, магнитов. Кроме того, энерговоры не гнушаются и самовольно подключаться к электросетям, не заключая договора энергоснабжения.

В пресс-службе компании предупредили, что нарушителям грозит административная ответственность с выплатой штрафа и возмещением ущерба. Если же злоумышленник откажется добровольно погасить сумму ущерба, ее взыщут через суд. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, незаконное подключение к электросетям чревато серьезынми последствиями и для самих абонентов - легальных и нелегальных. Неконтролируемая нагрузка на энергообъекты становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, во энерговоры зачастую не соблюдаю правила безопасности при подключении и рискуют пострадать сами и создают риск для окружающих.

Компания «Россети Кубань» призывает сообщать о случаях воровства электроэнергии и незаконного подключения к электросетям по круглосуточному бесплатному телефону «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).