Депутаты ЗСК дали рекомендации по повышению качества работы краевой госжилинспекции

Фото: ЗСК

На совещании стало известно, что большинство вопросов связано с беспокойством жителей по поводу соблюдения требований по сохранности жилфонда, качеству коммунальных услуг и содержанию МКД.

На планерке, которую провел спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, законодатели ознакомились с итогами деятельности краевого органа в прошлом году. На совещании стало известно, что большинство вопросов от жителей многоквартирных домов касается энергосбережения и энергоэффективности. Речь идет о работе устаревших индивидуальных приборов учета и начислений по ним платы за потребляемый свет.

- Самое главное — это хороший микроклимат в компаниях, которые обслуживают многоквартирные дома. Независимо от формы управления, они должны работать честно и надежно, чтобы каждый человек понимал: его дом — это его крепость, — заявил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также добавил, что часто люди обращают внимание на соблюдение требований по сохранности жилого фонда, качество коммунальных услуг и содержание многоквартирных домов. Как заявил Бурлачко, соблюдение этих и других требований, зависит от качества регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля.

По итогам прошлого года в адрес инспекции поступило свыше 27 тысяч обращений по вопросам ЖКХ. Их число увеличилось из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске и Геленджике. Связаны эти коммунальные неудобства с износом сетей Троицкого группового водовода.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимира Лыбанева, в рамках совместной работы с профильным министерством особое внимание депутаты обращали на качество капремонта и плату за коммуналку.

- В целом хотелось бы признать работу госжилинспекции удовлетворительной. Проблемные вопросы отрабатываются ею хорошо, четко выстроена логистика и налажено взаимодействие с районами, - заявил Лыбанев.

По итогам совещания была принята резолюция. Региональной госжилинспекции рекомендовано продолжить работу по лицензированию деятельности УК и усилить контроль за качеством осуществления муниципалитетами госполномочий.