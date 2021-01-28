Депутаты ЗСК рассмотрели изменения регионального избирательного законодательства

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Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Краснодарского края. С инициативой по совершенствованию документов выступила избирательная комиссия региона.

По словам зампредседателя крайизбиркома Игоря Михеева, законопроект содержит поправки в пять законов. Они регламентируют порядок подготовки и проведения региональных и муниципальных выборов, краевого и местного референдума, порядок отзыва губернатора, а также касаются законов об избирательной комиссии края и о системе избирательных комиссий региона. Михеев подчеркнул, изменения продиктованы федеральным законодательством.

Среди важнейших поправок - возможность проведения выборов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Эта норма распространяется на выборы депутатов Законодательного Собрания, губернатора, муниципальные выборы, проведение краевого и местного референдумов, а также может применяться в случае голосования по отзыву губернатора Краснодарского края. Также вводятся нормы, которые регулируют возможность политических партий досрочно прекращать полномочия своих членов избирательных комиссий различных уровней.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал изменения. Он отметил, что возможность избирать и быть избранным – одно из важнейших конституционных прав гражданина Российской Федерации.

- Очень важно, чтобы каждый из нас мог реализовать его в полном объеме. С этой целью совершенствуется наше краевое законодательство, чтобы исключить из действующих норм любые разночтения и вероятность их множественного толкования. Процесс волеизъявления должен быть прост, прозрачен и понятен каждому жителю края, – заявил Юрий Бурлачко.