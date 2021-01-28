Кубанские предприниматели смогут заменить отмененный Единый налог на вмененный доход патентом

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В Законодательном Собрании края под председательством Юрия Бурлачко состоялась первая в этом году сессия. Открылось заседание церемонией награждения. Так, депутат Государственной Думы Иван Демченко был удостоен медали краевого парламента «За вклад в развитие законодательства Краснодарского края». Также почетной грамотой был награжден вице-губернатор Игорь Чагаев.

Повестка дня сессии представлена более чем 30 вопросами. Первым из них депутаты рассмотрели в первом чтении закон «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Краснодарского края». Он предлагает расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, до 78 и привести их в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, принятие законопроекта даст возможность субъектам малого предпринимательства, перешедшим с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на Патентную систему налогообложения, продолжить применять ее с 1 апреля 2021 года.

При этом принятие законопроекта не повлечет выпадающих доходов местных бюджетов. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что принятие закона станет важным шагом в совершенствовании патентной системы налогообложения.

- Для Краснодарского края это решение имеет большое значение. Работа по патенту удобна и выгодна нашему малому бизнесу, который достаточно серьезно представлен в экономике Краснодарского края. Вносимые в налоговое законодательство края изменения позволят сделать действующую патентную систему налогообложения более справедливой и удобной для большого количества предпринимателей, - заявил Юрий Бурлачко.